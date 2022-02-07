心房顫動是增加中風和心衰竭風險的兇手之一，但因篩檢耗時又花錢，導致其篩檢遲遲無法普及。不過這情況自2021年底被翻轉，台大醫院團隊與科技業開發出心律不整App「愛心鏡」，只要將手指頭透過手機鏡頭照光1分鐘，就能提供初步篩檢結果，敏感度逾95％，方便又省錢，已獲得食藥署醫療器材許可。

心臟就像人體的引擎，其主要結構為心室和心房。台大醫院內科部主治醫師林亮宇表示，心室的工作是把血液打到全身器官組織，心房的工作則是回收血液，再壓縮回到心室。但當心房生病，心房就會亂放電，這會使心房細胞無法同步收縮，即是心房顫動，也是最常見的心律不整。

「當引擎（心臟）的工作效率變差，心臟裡面的血流也會不通順，就可能形成血栓；若血栓又沿著血液跑進了腦部，就是俗稱的中風。根據統計，心房顫的病人會增加5倍的中風機率，」林亮宇說。

心房顫動有5大危險因子，分別為：年齡、肥胖、飲酒、高血壓、以及抽菸。林亮宇說，台灣社會正在高齡化，隨著國人年紀的增長，心房顫動發生的比率也預期會攀升。根據統計，65歲以上族群的發生率為8％～10％。

●心房顫動不易發現 是導致中風的隱形殺手

比較麻煩的是，心房顫動不易發現。林亮宇說，儘管心房顫動的常見4大症狀為心悸、虛弱、頭暈、和呼吸困難，但研究顯示有30％的病人沒有症狀，另有50％的人心房顫動是偶爾才發生。「這2大特性讓心房顫動不易發現和診斷，很多人都是中風後住院才知道自己有心房顫動，可謂導致中風的隱形殺手。」

然而，心房顫動確定會增加中風、心臟衰竭和死亡等風險，若能提早發現，並即時用藥預防和治療，能夠下降64％中風、21％心臟衰竭和死亡的機率。「所以目前國際專家們還是建議自我篩檢，以利早期診斷和治療，」林亮宇說。

傳統上，心律不整是透過電流和電擊來呈現心電圖，進一步再測量和診斷。林亮宇指出，這必須由醫師或技術人員執行，耗時又費力，加上心房顫動可能沒有症狀、或為偶發性，也無法有效地進行大規模篩檢。

「雖然市面上有愈來愈多的穿戴式裝置，例如智慧型手錶，可以快速且有效的篩檢出心房顫動，但這也需要額外購買，民眾的荷包要深。」林亮宇說，考量檢查成本、時間、和技術複雜度，這也是為何心房顫動的篩檢一直難以普及。

心律不整偵測技術比較。(圖片來源/臺大醫院）

●篩檢新工具出爐！智慧型手機和PPG技術幫大忙

如今，心房顫動篩檢的窘境出現扭轉的契機。新竹台大分院瞄準在人手一機的時代，全台智慧型手機的普及率達88.4％，嘗試結合手機鏡頭的亮光和「光體積變化描記圖法（PPG）」技術，讓篩檢心房顫動有更多可能性。

於是，新竹台大分院心血管中心主任林廷澤在2020年4月發起計劃，和專長光電訊號整合分析的敦捷光電，雙方共同利用光學原理開發出心律不整APP「愛心鏡（Rhythm Cam）」。

臨床試驗期間，雙方簽下MOU，台大總院的林亮宇也加入，加速該產品開發。皇天不負苦心人，臨床試驗收案逾250位民眾，研究結果顯示，愛心鏡的篩檢敏感度和特異性均超過95％。

林亮宇解釋，PPG技術是指透過照光來看手指頭內的血液體積變化，當血液流入，就能看到血液體積的波形，也代表這一個人的心跳和心律。而使用這套App再結合特殊演算法，就可以達到和心電圖相當的篩檢和診斷的準確率。

「愛心鏡」App的下載QR Code。(圖片來源/臺大醫院）

歸納而言，愛心鏡App共有4大特點：

1.不需要有貼在身上的貼片

2.可用手機鏡頭的燈光和光學原理達到偵測效果

3.只要1分鐘就能做完分析，並輸出完整的分析報告

4.透過基本資料輸入，分析結果會蒐集至台大醫院繼續追蹤診斷。

這4大特點讓愛心鏡App在2021年11月順利取得衛福部食藥署的醫療器材許可，可運用於心律分析，提供一般民眾自行篩檢心律不整，是台灣第一款利用PPG技術獲得許可的心房顫動篩檢手機App，後續也獲得了第18屆國家新創獎的肯定。

●「愛心鏡」App使用簡單 1分鐘即有結果

愛心鏡App該怎麼使用呢？林廷澤說明步驟如下：

1.下載愛心鏡App。

2.輸入真實的基本資料，每天早晚偵測2次。

3.每次偵測心律時，將手指頭放在鏡頭前靜置1分鐘。

4.每次偵測共會呈現3種結果，分別為「不規律」、「規律」、和「訊號不佳」。

5.雲端平台蒐集偵測結果數據。

林廷澤說，若發現檢測結果是「不規律」，也就是懷疑有心房顫動的狀況，台大醫療團隊會聯繫患者，建議病人到各大醫療院所接受進一步的診斷與治療。

不過林廷澤也提醒，雖然操作上非常簡單，但有的老人家可能因為手抖，偵測效果不佳。他建議長輩能拿著手機後，將手平放在桌面上，盡可能保持一定的偵測效果，如果還是無法偵測到，就建議改用其他的檢查工具。

有的老人家可能因為手抖，偵測效果不佳。建議拿著手機後，將手平放在桌面上來偵測。 (圖片來源/康健雜誌提供)

愛心鏡App偵測會呈現3種結果，分別為「不規律」、「規律」、和「訊號不佳」。(圖片來源/康健雜誌提供)

●愛心鏡App目前免費 未來收費也估計不昂貴

愛心鏡App目前為免費下載，未來的收費金額還在評估中。不過敦捷光電強調：「絕對不貴。」

台大醫院心血管中心主任陳文鍾呼籲，年紀愈大者，還有糖尿病、高血壓、肥胖、呼吸中止症、肺功能不良者，都應接受心房顫動的篩檢。不過由於愛心鏡App方便易取得，一般民眾也可試用看看。

新竹台大分院院長余忠仁補充，期待能透過愛心鏡App進行全國的大規模篩檢，找出心房顫動高風險的病人，減少中風機會。

台大醫院院長吳明賢表示，政府希望醫療跟科技產業強強聯手，提供給民眾更好的照顧，「我相信愛心鏡App的開發就是一個最好的例子，提供無遠弗屆的篩檢服務，是台灣智慧醫療推動的重要里程碑。」