孩子發生腸胃炎，最焦慮者無非是父母了！這時候應該怎麼照護呢？

陳俊仁醫師表示，當小孩腸胃炎時，有時吃得愈多，拉得情況也會變嚴重，因此有些醫師可能會教導暫時禁食，因為不吃就比較不會拉肚子。

但是陳俊仁提及，新的觀念是愈早進食，腸胃炎的病程反而比較短，也就是好得較快，除非吃東西後，肚子會痛或是嘔吐很厲害，否則並不需要特別要求孩子禁食。

●選用電解質補充液 而非運動飲料

腸胃炎需要補充水份跟電解質，因此有些人會喝稀釋的運動飲料。但陳俊仁說明，運動飲料的糖份高，可能會加劇腹瀉，加上稀釋後電解質含量不足，反而達不到補充電解質的目的；正確的作法應該是到藥局購買電解質補充液，而且無需稀釋即可飲用。

●嚴重嘔吐先禁食 避免脫水最重要

當兒童腸胃炎時，通常腸胃道功能不佳，有時候進食反而會全吐出來，甚至連藥品都無法吸收（此時可使用止吐塞劑）。

陳俊仁指出，有些家長擔心孩子脫水，會不斷鼓勵喝水或進食，結果反而造成嘔吐增加，體內電解質失衡與脫水現象惡化。因此，當兒童有嚴重嘔吐時，要先禁食(時間不定，約2至8小時)，口渴時用水漱口或沾濕嘴唇；如禁食後，還是一吃就吐，合併脫水症狀，就需要施打點滴。

●強效止瀉藥 恐致毒性巨結腸症、腸道破裂

此外，有家長認為小兒科醫師開立的止瀉藥不太有效，這是因為強效止瀉藥會減緩腸道蠕動，讓病菌留在體內的時間更久，可能出現毒性巨結腸症、腸道破裂等嚴重副作用。因此，食藥署特別強調，接受醫師的建議與治療，加上生活上的妥善照顧，才是最佳的因應之道。