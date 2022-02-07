軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，在經過多年發展後，美國陸軍即將在數週內決定6.8公厘「下一代班用武器」（Next Generation Squad Weapons, NGSW）計畫的獲勝者，不過專家指出，部分6.8公厘彈藥的膛壓遠高於現役北約彈藥，對新武器的耐用性表達嚴重懷疑。

由於M4卡賓槍、M249班用機槍使用的5.56x45公厘彈藥可能無法有效對付現代個人防護裝備，美國陸軍近年持續推動NGSW計畫，有意讓6.8公厘槍械成為該軍種的下一代制式輕武器，因為此一介於5.56公厘和7.62x51公厘的中口徑彈藥，被認為在交戰距離50至600公尺之間「無人能出其右」。

不過被認為較有機會贏得NGSW標案的西格＆紹爾公司（SIG Sauer），其6.8x51公厘彈藥的最大膛壓可達80000psi之譜，遠高於5.56公厘北約彈藥的約61000psi，以及7.62公厘北約彈藥的約60000psi，或軍用狙擊彈藥.338 Lapua Magnum的約61000psi。

因此知名槍械專家、武器與彈藥諮詢公司「軍備研究服務」（Armament Research Services）研究員麥凱倫（Ian McCollum）質疑，若持續發射這類彈藥，很難想像NGSW真的能夠達到使用壽命需求，認為以6.8公厘彈藥擔當步兵武器主力「存在問題」。

不過SIG Sauer總裁兼執行長柯恩（Ron Cohen）強調，該公司用於競標NGSW的產品，被設計來承受「幾年前還難以想像的膛壓」，並稱美國陸軍要求M4在射擊6000發子彈後更換新槍管，但SIG Sauer的6.8公厘武器允許官兵射擊12000發子彈後再更換，且空重僅比M4重1磅（約0.454公斤）。

相較之下，通用動力（General Dynamics）6.8公厘武器採用的True Velocity廠6.8TVC彈藥，最大膛壓約65000psi，遠低於SIG Sauer產品；不過6.8TVC採用類似塑膠的複合材質彈殼，雖然能有效減輕重量，但也被懷疑是否能在武器連續射擊後的高溫環境下穩定運作。