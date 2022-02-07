星座專家唐綺陽分析2/7～2/13星座運勢，本周星象諸星順行，是眾人邁步前進的好時機；而目前木星位在8-10度之間，因此出生星盤有8-11度的人會受到木星照顧，請多加把握幸運。
此外本周五（11日）水星和冥王星將會合相，使我們興起重新開始的念頭，但同時也要當心負能量的影響，可能會感覺心理、生理方面壓力很大；火星和金星則處於趨近、快要合相的狀態，火星正快速地追著金星跑，因此對於火星人來說，也就是牡羊座、天蠍座，對美與金錢的行動力變高，但對於金星人來說，也就是金牛座、天秤座，則會有被逼迫的感受。
重要星象：諸星順行，木星8-10度，水冥合相，火金趨近。
【工作注意：金牛、獅子、處女、天蠍】
金牛：別為一味抗拒，傾聽別人的意見
獅子：走自己的路，靠實力說服他人
處女：面臨命運的交叉點
天蠍：避免過度執著，鑽牛角尖
【桃花注意：牡羊、雙子、巨蟹、天秤】
牡羊：委曲求全不能解決問題
雙子：要自我檢討並做出改變
巨蟹：注重自我保護，顯得稍微冷漠
天秤：喜歡老夫老妻的感覺
【財運注意：射手、摩羯】
射手：有必須的花費，賺多花更多
摩羯：正財運佳，靠實力賺錢
【健康注意：水瓶、雙魚】
水瓶：注意消化系統與生活規律
雙魚：應重視環境安全，當心老毛病復發
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