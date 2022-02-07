長榮、陽明海運前董座謝志堅在他新書中提到，海運不是景氣循環股，船公司最大的獲利關鍵在供需；他還鐵口預測，今（2022）年海運獲利不比去年差，能見度看到第二季。但不少網友還是忍不住狂酸，「不是景氣循環股 本益比只給2倍？」、「不是景氣循環股的話，怎麼會10年才大賺一次...」、「3年前怎麼不出來說XD」。

謝志堅在《無懼駭浪：謝志堅堅忍圖成45年的海運生涯》新書中指出，他在海運業乘風破浪45年，從來不知道海運業是景氣循環業的說法，去年、今年航商獲利大好，跟疫情引起連鎖反應有關，塞港嚴重，船舶船期延誤、艙位吃緊，但歐美需求激增，供不應求推高運價。

謝志堅提出「60/40理論說」，認為船公司的盈虧，有60％是與全球經濟情勢及海運市場供需有關，另外的40％才是靠本身的經營。

他強調，海運不是景氣循環股，經濟景氣好不代表船公司就能賺錢，最大關鍵因素是供需，供給不足運價自然上升，船噸供給過剩的時候，就看船公司能否加速舊船淘汰，避免殺價搶載，讓市場供需趨於平衡，運價得以穩定不墜。

工商時報報導，謝志堅先前鐵口預測，2022年海運市場會不錯，能見度看到第二季，6月美西碼頭工人換約，罷工疑慮恐讓貨主提前出貨，並讓美國總統拜登有機會出手解決，運輸壅塞問題將較去年好轉，但仍處於需求大於供給的格局，「估計今年海運獲利應該不會比去（2021）年差！」

謝志堅引述德魯里機構預估，貨量增加5.9％，但船舶供給僅增加4.5％，今年第三季航商營運還是會不錯。但他也提醒，去年、今年全球各大航商將獲利轉投資造船造櫃，2023年起新增運力240萬TEU，2024年新增運力也有185萬TEU，2023年、2024年全球海運市場變化會比較大。

對於航運不是景氣循環股，PTT股板不少網友抱持質疑看法，有人認為，「供需原則和景氣循環只是說法不同，本質上是一樣的」、「過去賠錢 = 景氣循環股 過去賺錢 = 競爭力成長股」、「疫情循環股」、「聯電躺20年才終於漲這一波 聯電更像景氣循環股」、「供需比較能人為性調控 循環就好像夏天到了來颱風」。

另有網友認為，「未來幾年就算沒有EPS40以上，但只要持續每年穩定拿10這樣就夠厲害了」、「未來是另類的看天吃飯，氣候暖化愈嚴重，舊船就要減速愈多」、「指望船公司們淘汰舊船根本不可能，只有環保法規加嚴才能壓制船公司們自相殘殺」、「環保法規根本船公司幫手，幫忙殺船限制運量」。