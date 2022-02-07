特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）作風一向強勢，即便對上美國總統拜登也絲毫不懼的槓上，但近日卻在1名男大生手裡連連吃鱉。這名男大生在社群平台推特（Twitter）利用設計的機器人追蹤馬斯克私人飛機動向，更拒絕馬斯克以5千美元換取關閉帳號的要求；不僅如此，他還因此聲名大噪，有企業找上門，要給這名大學生工作機會。

綜合外媒報導，現年19歲的美國男大生斯威尼（Jack Sweeney）透過自創的機器人來追蹤飛機航程，這些航班包括許多名人、億萬富翁的起降時間，其中包括馬斯克、比爾蓋茲、貝佐斯、天后泰勒絲等知名人士。

斯威尼於2020年6月開設「Elon Musk’s Jet」推特帳號，聲稱自己是馬斯克的粉絲，想知道他一切動向，「在航空業上班的爸爸激發我對飛機的興趣，我有能夠追蹤飛機起降時間的應用程式，真的很有趣」。

斯威尼受訪時透露，他在推特收到馬斯克私訊，開出5000美元的價碼，要求他關閉推特帳號，指這涉及安全問題，然而卻被斯威尼以「給太少」為由給拒絕了。

斯威尼表示，自己為此付出許多，從高中就開始研發這個機器人，且從中獲得很多樂趣，錢無法取代其中收穫；他曾向馬斯克提出5萬美元或是一輛Model 3的要求，但馬斯克似乎認為以錢換取關閉帳號不洽當，需要考慮一下。

此外，兩人推特私訊過程中，也討論過機器人追蹤私人飛機動向的技術，甚至斯威尼也提供馬斯克如何加強飛機防追蹤技術，而馬斯克似乎也採取措施讓追蹤更加困難，但斯維尼卻說「只是更複雜一點，還是能夠追蹤，沒很難」。

斯威尼因此聲名大噪，總部位於佛羅里達州奧蘭多的私人飛機租賃經紀商Stratos Jet Charters提供他一個技術開發團隊的工作崗位，「看見他對這塊領域的興趣和技術能力，希望讓他加入我們的團隊」。

有趣的是，這位19歲大學生周三（2日）指出，他創立一家名為Ground Control的公司，產品出售印有馬斯克於2018年直播吸食大麻照片的衣服、貼紙等，上面還附有「我知道Elon有多High（I know how high Elon is）」及飛機圖案，帶有雙關意味。

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