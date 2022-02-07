美式大賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，深受顧客們喜愛，但哪個商品或是產品才是好市多的吸金大將？好市多自有品牌科克蘭在最新會計年度中，占公司淨銷售達4分之一，來到580億美元（折合新台幣約1.6兆），備受消費者愛戴。

CNN報導，好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）產品項目一應俱全，範圍從民生用品、服飾、食物、再到寵物用品皆有涵蓋，而這也是好市多耗時幾十年的時間，才讓這個品牌有今天的成果。

科克蘭為美國銷售量最大的品牌，贏過Hershey、Campbell Soup、Kellogg等知名品牌；好市多最新會計年度中，科克蘭賺進約580億，占全公司總收入達4分之一。

但事實上，好市多在30年前有約30個不同的自有品牌，全部都只能在好市多門市販售，但當時聯合創辦人兼執行長的Jim Sinegal感覺這些品牌無法帶給人們深刻的印象，決定對自有品牌展開重大變革戰略。

執行長Sinegal向員工徵求自有品牌命名時，有人提出以好市多總部原址華盛頓州「科克蘭」命名，即便好市多之後總部遷址，搬到同在華盛頓州的伊瑟闊（Issaquah），品牌名稱依舊保留下來。

但正所謂「別把雞蛋放在同一個籃子」，好市多致力打造科克蘭也有其中風險，如沃爾瑪旗下就有十幾個品牌，電商龍頭亞馬遜更有400多個，好市多會員對科克蘭商品的接受度和滿意度尤為重要，一旦下降，利潤和銷售連帶都會受到影響。

好市多財務主管Richard Galanti表示，當你把99件事做好，但做錯1件事，人們就會記住這1件事，科克蘭擁有如今的知名度，更不能出錯。