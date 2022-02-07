有部分日式餐廳都會隨餐附贈芝麻，增添餐點風味，一名男網友表示，最近去一間日式豬排店吃飯時，店員送上一副放有許多芝麻的研磨器具，他誤以為是店家貼心準備的客家擂茶，便將芝麻搗碎後加入熱水喝下，事後才知道這個芝麻是要搭配豬排醬一起享用的，讓不少網友笑翻。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，最近和家人去一間日式豬排店吃飯，在等待餐點製作的期間，一名店員送上一副研磨器具，裡面還附上許多芝麻，讓他十分驚訝。

他見古色古香的研磨器具，立刻聯想到客家擂茶，便立刻將芝麻搗碎，加入熱水攪拌均勻，不料喝一口便發覺味道與想像中不同，甚至有點難以下嚥，詢問店員才知道，這個芝麻其實是要搭配豬排醬一起享用的。

超糗經歷曝光後，不少網友都笑喊，「店員有沒有關愛眼神」、「堪稱一絕，下次我要試看看」、「沒事，你不孤單，我也做過」、「笑死我第一次看到也是這麼做的」。也有人好奇，店員應該會事先介紹怎麼使用才對，對此他也留言解釋，因為家人有來用餐過，所以才沒有請店員介紹，沒想到卻意外鬧出笑話。