美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，俄羅斯可能在數日或數週內入侵烏克蘭，不過仍可能選擇外交途徑。
路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）接受多家電視新聞台的訪問，他告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）：「我們處於關鍵時刻，當前任何一天，俄羅斯都可能對烏克蘭採取軍事行動，或是可能從今起約數週後，亦或是俄羅斯可能選擇採取外交途徑。」
而蘇利文接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問指出，俄羅斯可能採取的行動包括，併吞烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）地區、網攻或全面入侵烏克蘭，並說俄羅斯可能最快7日就會採取行動，但也可能需時數週。
兩位美國官員5日指出，俄羅斯已部署約7成全面入侵烏克蘭所需戰力，並且將派出更多營戰術群到烏俄邊界。
（譯者：曹宇帆）1110207
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