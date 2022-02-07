針對總統蔡英文「論文門」爭議，倫敦大學網站日前聲明，「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。不過此聲明發布後，相關人士的質疑並未終止，資深媒體人彭文正就認為，如果倫敦政經學院（LSE）2019年10月8日的聲明是真的，倫敦大學這一篇聲明，根本是「狗尾續貂」。

彭文正6日在《政經關不了》網路直播節目中質疑，倫敦政經學院之前在2019年10月8日，已曾為蔡英文的論文背書過，但如今再次提出聲明，代表該次的聲明是假的，因為如果是真的，旅美學者林環牆後來去詢問論文門時，他們就不會不回答，而倫敦大學也不需在2022年狗尾續貂再弄這一篇聲明。

彭文正並繼續質疑，如果倫敦大學這個最新聲明是真的，應把蔡英文的畢業證書貼出來，可是倫敦大學曾經說過，他們沒保有原來這個論文的影印本，但蔡英文不是曾拿出過論文並聲稱

該論文是跟英國倫敦大學要的嗎？

彭文正表示，一個真正拿到博士學位的人，80分、99分也是博士、79.99分四捨五入也是博士，不過，80分到100分，程度還是差很多；但重要的是要有論文，現在蔡英文的問題，不是她有沒有到達80分，在他看來，是她根本沒有這一趟論文之旅。