台塑7日凌晨起汽、柴油價格各調降1.1元及0.5元。（本報系資料照）

台塑石化調降油價。（圖取自台塑石化官網）

中油調降油價。（圖取自中油官網）

國際油價破9字頭，行政院長蘇貞昌昨（6日）拍板今天（7日）起汽油、柴油貨物稅分別再減1元與0.5元。為配合貨物稅調降，台塑石化昨深夜決定，今凌晨0時起汽、柴油價格各調降1.1元及0.5元。中油宣布從7日凌晨起調降汽柴油價格，汽油每公升降1.1元，柴油每公升降0.5元。

民生消費與餐飲業在年前已有一波漲價，為穩定年後物價，行政院長蘇貞昌6日召開「物價及金融穩定議題討論會議」，提出六大穩定物價措施，決定自7日起至4月底止，免徵進口黃豆、玉米，以及小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，調降汽柴油貨物稅，民生用天然氣及瓦斯凍漲，同時，去年12月1日已核定水泥貨物稅與牛肉關稅減半、小麥關稅降為零，也延至4月底。

行政院在這次會議提出這幾點因應措施，實施日期從2022年2月7日起，至4月30日止，六項措施如下：

一、免徵進口玉米、黃豆營業稅：國內畜產業依賴玉米、黃豆等進口飼料，免徵營業稅，有助減輕業者飼料成本負擔，進而緩和肉類食材上調價格的壓力。此外，亦可減輕製作食用油（主要原料黃豆）相關業者成本負擔。

二、免徵進口小麥營業稅：進口小麥價格上揚，影響麵粉、麵條、及麵包等烘焙食品的價格，免徵小麥營業稅，可降低零售端業者調漲相關食品價格的壓力。

三、奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半：麵包、蛋糕等烘焙食品的主要原料為麵粉、奶油、雞蛋、糖、可可豆等，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，可降低糕餅業者原物料成本。

四、調降汽柴油貨物稅：近期石油供給吃緊、俄烏情勢緊張，油價突破每桶90美元，為減緩油價對國內企業、民生的影響，汽柴油貨物稅繼去年12月調降1元/1公升，加碼調降汽油貨物稅1元/1公升（共2元/1公升）、柴油貨物稅0.5元/1公升（共1.5元/1公升）。

五、天然氣民生用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調漲。

六、原本去年12月1日行政院所核定的水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半，一併續延至4月30日止。

行政院表示，為避免物價波動影響國內民生經濟，政府全力推動各項穩定物價措施，也請各部會和業者溝通，呼籲廠商共體時艱，響應政府政策，主動採取平穩物價作為。

台塑石化昨深夜決定，今（7日）凌晨0時起汽、柴油價格各調降1.1元及0.5元；中油也在今晨也在宣布從7日凌晨起調降汽柴油價格，汽油每公升降1.1元，柴油每公升降0.5元。這也是繼去年12月1日政府調降油品貨物稅後，3個月內第2次油價因應貨物稅調降而大降。