圖為2019年總統府召開記者會，總統府發言人張惇涵（右）及發言人室諮議林家如亮出蔡英文總統在倫敦大學博士論文原稿。（資料照/陳君瑋攝）

蔡英文總統「論文門」爭議多年，而近日英國倫敦大學網站一篇聲明指蔡英文取得倫敦政經學院的博士學位沒有問題，連日來仍引起不少討論，部分人士的質疑聲浪也未止息。資深媒體人蔡詩萍昨(6日)在臉書發出長文表示，「不肯醒來的人」終究不肯醒來！但對相信「事實終究有個說法」的多數人，的確不需要再浪費時間了。此番評論曝光後，引發大批網友討論，其中多數人不認同其說法，有網友說「兩個字不就解決：解密」、「該醒的人還真不少」、「論文拿出來再說吧」。

對於倫敦大學的聲明，蔡詩萍說，這讓他想到美國一則與蔡英文博士學位毫無瓜葛的新聞，也就是川普四年總統的搭檔、副手彭斯，再度澄清川普所謂的，副總統兼參議院議長的角色可以推翻大選結果，是錯誤的，他為了說服川普死忠鐵粉，還不惜舉了一個討好未來的例子：若2024大選共和黨贏得選舉，那現任副總統賀錦麗，照樣不能推翻大選的結果。但彭斯的說明作用不大，死忠於川普的鐵粉，照樣繼續噓他。

蔡詩萍直言，這兩則新聞都顯示了，在一個分裂的社會，「事實是什麼」，恐怕並不重要，「我堅信是什麼」，而且毫不退卻，才是重點。但民主政治的危機，不也在這裡嗎？理性的認知，依據客觀事實的辯論，一直是民主政治的信仰前提，然而，在這個認同分裂、對峙的年代，似乎全不管用了？

蔡詩萍的這篇文也提到，「綜觀川普的邏輯，質疑蔡英文博士學位的邏輯，除了都立基於『你說什麼我都不信外』，另外，便是對體制的完全否定」、「川普推翻不了選民經由民主體制做出的選擇，質疑蔡英文博士學位者只能一再否認倫敦大學『體制的澄清』，但最終能撼動什麼呢？」

對蔡詩萍此篇文章訊息，《Yahoo新聞》相關報導底下湧入近2000則留言，不少人都說「該醒的人還真不少」、「關鍵在把論文拿出來秀給大家看」、「沒問題還封存？世上真還有這麼多醒不來的人？」、「事實不重要，什麼才重要？」、「光封30年就不對勁」、「硬拗」、「我希望相信...可是論文為什麼要被封存30年 ?」但也有人認為「不願意接受事實的真相只能繼續假裝閉眼」、「認同您的看法，分析的很好」。