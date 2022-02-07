被封為「國光女神」的女星梁云菲（Nana），擁有亮麗外表、火辣身材，過去因參加《國光幫幫忙》的國光女神選拔活動而踏入演藝圈，她也經常透過社群媒體分享生活及性感穿搭，而受到大批網友的喜愛。而近日隨著國內疫情再度升溫，各地不斷出現確診者，讓大眾人心惶惶，沒想到梁云菲日前也突然在個人IG上PO文表示身體不適，血氧量不斷降低，讓網友們相當擔心。

梁云菲6日下午於IG上限時動態上透露，自己從前一天就開始出現咳嗽、頭痛等症狀，後來吞了一顆普拿疼後就趕緊去睡覺，但睡夢中她仍感覺到身體不斷發熱，今日早上醒來頭痛等不適症狀仍沒有緩解，她便拿出血氧機測試，結果血氧機竟顯示她的血氧濃度僅剩89%，低於正常值95%，讓她當場傻眼，直呼「看到89我臉都垮了」，而近日疫情再度升溫，也讓她十分擔心自己染疫，因此緊急請人送體溫計與快篩到她家。

所幸，梁云菲經過休息後，血氧濃度已回到正常值，快篩結果也只有出現一條線的陰性反應，讓她暫時鬆了一口氣，不過體溫測試結果還是偏高，因此也吸引不少網友留言關心。

事實上，梁云菲在過年這段期間也沒有閒著，每日都上傳一張唯美裸照，大秀性感美背與凹凸有致的火辣曲線，吸引上萬名網友留言按讚，紛紛大讚她的好身材，沒想到才過幾天她便生病，也意外引起網友熱議。