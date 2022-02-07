新冠肺炎疫情帶動零接觸的網路投保興起，金管會統計，2021年網路投保件數已突破300萬件，但仍提醒民眾在網路投保前，除須審慎評估自身需求、了解保單特性，更應注意5大注意事項，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。

金管會因應金融科技創新發展趨勢，及民眾透過網路辦理金融服務需求興起，於2014年8月26日起開放保險業辦理網路投保業務，提供民眾購買保單的便利管道。金管會提醒，透過網路投保前應注意下列事項，避免投保後因認知不同而衍生爭議。

首先，民眾可透過保險公司或異業建置網站專區、網頁或行動應用程式（APP）投保平台，隨時瀏覽網路投保的保險商品說明、保單條款等，充分瞭解保險商品內容後，慎選符合自己需求的保險商品。

其次，為強化網路投保安全機制，民眾需提供正確資料，以完成保險公司的相關註冊及身分驗證作業。金管會指出，保險公司會以傳送一次性密碼（OTP）至民眾手機或電子郵件信箱，以確認保戶身分。

再者，金管會指出，以網路投保的壽險保單，要保人與被保險人需為同一人。但以自然人憑證註冊、或要保人為其7歲以下未成年子女投保旅平險、以及為其未成年子女投保不含身故給付的費用型疫苗接種險等，則不受上述限制。

第四，以網路投保的壽險保單，身故受益人僅限於被保險人的直系血親、配偶或法定繼承人。最後，以網路方式投保2年期以上的壽險，要保人仍有契約撤銷權，可在收受保單的翌日起10天內申請撤銷契約。