上市櫃公司及證券商資安攸關投資大眾權益，金管會對此積極配合完成相關資安措施，除已督導證交所及櫃買中心組成資安相關跨部門任務型專案小組，並已完成相關法規修正及指引，提醒上市櫃公司及證券商自今年起應依相關規定辦理。

金管會指出，上市櫃公司及證券商應建立適當內控，以降低資通安全風險，除應建立適當資安作業，並應配置適當人力資源及設備，進行資安制度規畫、監控及執行，自去年下半年起陸續完成相關法規修正及指引，循序漸進推動設立資安長及資安專責單位。

金管會依規模及財報等明定3層級，分階段要求上市櫃公司強化資安編制，同時請證交所修正公司治理評鑑指標，完成導入國際資安標準並取得外部驗證的上市櫃公司，在公司治理評鑑時將可加分，並請證交所及櫃買中心發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」供參。

證券商部分，符合一定條件的券商，應指派副總經理以上或職責相當者兼任資安長，並應依證交所資通安全檢查機制分級防護應辦事項，依期程導入國際資安標準並通過驗證及辦理系統滲透測試、資安健診等強化資安防護措施。

而上市櫃公司除應於股東會年報中敘明資安政策、具體管理方案及投入資安管理資源等資訊外，若遇發生重大資安事件，應即時發布重訊說明發生緣由、可能損失、改善情形及因應措施，損失達逾一定金額應召開重訊記者會對外說明，並於年報中揭露相關資訊。

此外，金管會鼓勵上市櫃公司及證券商透過分享資安資訊情資，達成聯合防禦效能，先前已要求證券商若發生重大資安事件，應依規定通報及循金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）情資分享管理辦法分享資安情資。

同時，金管會責成證券期貨相關機構，去年11月底共同成立證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組（SF-CERT），協助證券期貨業者應變資安事件，亦鼓勵上市櫃公司加入TWCERT等資安資訊分享平台，若有相關疑問或需求，可洽詢證交所及櫃買中心提供協助。