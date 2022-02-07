美國加州出生的花式溜冰選手朱易周日首度代表中國大陸隊伍參加冬奧，負責團體賽女子單人短曲項目，在10隊選手中率先上陣，她雖很想證明自己，但卻頻頻出現失誤。

據CNN新聞網6日報導，這位19歲的選手在後外點冰三周跳時候跌倒撞牆，心情受影響，後來又在一次三周跳時出現失誤，只拿到1分團體積分墊底，使全隊從第3跌至第5。朱易首戰奧運，但表現不如理想，而面對社群媒體大爆發式的批評。

微博上有關#朱易摔了的項目下，短短幾小時，就有2億人觀看。許多人質疑，為何要犧牲在大陸出生的選手，而挑在美國出生的朱易代表中國參賽。有人評論道，「這真是丟臉」，隨即有1.1萬人按讚，不過到了周日晚，#朱易摔了似乎就不見了。

賽後朱易受訪時含淚說：「我知道每個人都在期待我的表現，我很想向他們展示我的能力，很不幸的是，我沒有做到。第一個失誤來得太快，我當時感覺不錯，覺得完全可以做到，但很不幸沒有完成。我甚至不記得當時發生了什麼，我真的很難過。」

報導說，北京認為，奧運獎牌是國家實力的象徵，以往許多運動員因表現不佳，而承受龐大的壓力。事實上，北京為了增加在冬奧的得獎數，近年起碼在海外延攬了十幾名外國出生的運動員，讓他們歸化中國國籍，代表國家參賽，而朱易就是其中之一。

朱易是在美國加州洛杉磯出生，父母都是中國移民，她2018年決定代表中國參賽，放棄了美國國籍，同時也把名字從Beverly Zhu改成朱易。不過，由於她無法說流利的中文，而在中國面臨批評。有微博用戶周日說，「在她談愛國前，先讓她學好中文」。

另外也有人把矛頭對準她所謂的特權背景和家庭關係，朱易的父親是朱松純是曾獲獎的人工智慧（AI）專家，曾任加州大學洛杉磯分校教授，但2020年返國，任教於北京大學。