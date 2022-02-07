春節連假9天結束，今日是開工上班日，衛福部醫福會執行長王必勝表示，春節期間大量人群移動，大家參加各種聚會後，使得社區風險增加，疫情隨時可能發生，他提出5招開工防疫措施，包括有症狀者先用家用快篩檢測、避免不必要的寒暄、用餐時不要交談、使用電梯、茶水間分時分流及戴口罩、勤洗手消毒。

王必勝今（7）日凌晨在個人臉書指出，今是春節假期後的第一個上班日，大家的心情可能都有點忐忑，畢竟春節期間大量的人群移動、各種聚會，再加上假期長，民眾篩檢的意願降低，諸多不利疫情控制的因素，因此許多人詢問他未來一周的因應措施。

王必勝提出5點建議，第一是有症狀者先以家用快篩檢測，或到社區採檢站、醫療院所檢驗陰性再去職場工作，同時也要向單位通報；第二是職場上暫時「冷漠」一些，避免不必要的寒暄、閒聊、群聚，公事多利用電話、社群軟體溝通，以減少大型實體會議。另外，使用茶水間、休息室、電梯也要分時分流。

王必勝說，第三，盡量避免太多人在公司餐廳用餐，若可以最好在自己位子上吃，用餐時不要交談；第四是，利用不同樓層、不同空間、不同班別，進行分艙分流，規劃適當動線。最後第五點為最基本的戴好口罩、勤洗手消毒。

王必勝指出，面對疫情沒辦法達到零風險，但要讓風險降低，疫情隨時可能發生，但希望可以控制，將危害縮到最小。