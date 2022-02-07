新北市1名傳播妹小芳（化名）去年11月到三重某茶行坐檯時，遭吳姓男客人襲胸，她反抗後遭對方甩巴掌毆打，雙方在大街上爆發衝突，警方事後將一行人依妨害秩序罪送辦；但小芳事後指控她向警方稱案件起因是她遭吳男性騷擾，但警方吃案、根本未受理，她最後崩潰之下選擇在平安夜輕生，留下1對兒女。

據《鏡週刊》報導，該名傳播妹小芳去年11月19日接到經紀人通知到到三重區頂崁街某處茶行坐檯，過程中遭到吳姓男子襲胸，她反抗後遭對方甩巴掌，逃至戶外請求經紀人與丈夫接應離開，吳男等一行人也追上前與她拉扯，最後小芳丈夫到場爆發激烈衝突，吳男一度持槍對空開槍，並用槍托打小芳丈夫頭部。

三重分局警方獲報後到場將現場7人帶回，小芳在筆錄時強調是吳男先動手襲胸還毆打，她才會反抗，最後一行人被依妨害秩序罪送辦；小芳事後向友人哭訴，警方完全不理會她指控吳男性騷擾，反而還將她送辦，最後她不堪打擊，決定輕生，留下1對年幼兒女與年邁父母。

警方事後澄清小芳當時未提告性騷擾，因此才未受理，但警改會律師馬在勤指出，遭襲胸是案件起因，理當被寫入筆錄中，由檢察官決定是否偵辦，但筆錄中隻字未提此事，明顯就是吃案，此外襲胸已涉強制猥褻，屬公訴罪，警方不可能不知；小芳母親痛哭說「警察不是人民保母嗎？為什麼要吃案，成為害死我女兒的凶手！」

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