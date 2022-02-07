一早地牛翻身！氣象局表示，早上07點52分宜蘭縣近海發生規模4.2地震，地震深度11.3公里，震央在宜蘭縣政府南南東方25.0公里，位於宜蘭縣近海，各地最大震度為宜蘭4級、花蓮、桃園2級、台北、台中、南投、新竹1級。連台北也能感覺到有震一下。

對於一早突然地震，網友紛紛上PTT留言：「小小的」、「新竹有感」、「台北有感」、「新北超微感」、「躺在床上有感」、「瞬間一震而已 好奇妙」。