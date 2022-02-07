翁馨儀2013年閃嫁張菲次子張少懷，結婚8年育有一對寶貝兒女，常在社群平台分享日常的她，累積一票死忠粉絲力挺，日前正逢農曆春節，她透露出現一段小插曲，就是為了穿旗袍跟網友拜年，由於準備倉促只買到「情趣款」旗袍，讓老公看到整個嚇傻。

翁馨儀日前曬出一家4口拜年的照片，只見她和女兒換上旗袍，各自拿著橘子及金元寶坐在中間，老公和兒子則穿唐裝，手拿「福」字鞭炮串站在後方，充滿著濃濃中國風，她透露其實背後有段小插曲，就是事前準備時間不足，只買到情趣款旗袍，沒想到賣家還附贈性感丁字褲，讓老公看到當場傻眼，驚恐直呼：「妳想要對我幹嘛」，讓她連忙澄清：「吼唷，我真沒想要幹嘛，我已經很努力選比較不情色的了」。

對此，網友紛紛回應：「抽事後菸的該不會都是馨儀，師丈哭哭吧」、「虎年當然是要再拼一隻虎寶寶啊⋯⋯科科」、「妳想對我幹嘛，這句話太好笑了」、「老公太可愛了」，眼見友人回說：「笑死 早說我可以借你啊」，讓她立刻回應：「我下次先問你，我不要再買情趣用品了」。

翁馨儀日前在IG發文回憶剛結婚時，在家裡都只穿內褲，沒想到某天婆婆來訪時，老公沒先告知就直接請婆婆入座，讓她嚇到忍不住哀嚎：「啊！不就好險是女生，但還是害我尷尬到坐在沙發拿著枕頭蓋著不敢動。」