台北市議員羅智強4日在臉書表示不競選連任後，6日並宣布8日將啟程400公里徒步之旅，以感謝支持者對四大公投案的力挺。對於羅智強的舉動，有媒體分析，羅智強的400公里徒步謝票之旅，終點站就是高雄，看來爭取參戰2022年高雄市長機會確實越來越濃厚。

2022年高雄市長選舉，民進黨現任市長陳其邁可望競選連任，國民黨由誰出戰，則尚未明朗，據港媒《中評網》今（7日）報導，目前有望披藍袍出征的高雄市長人選，呼聲最高有前高雄市副市長李四川，及羅智強、無黨籍立委高金素梅等3人，不過李四川參選意願不高，高金素梅雖獲不少藍營人士力挺，但是否願意參選還不確定，目前反倒是羅智強動向受到注目。

該報導指出，據消息透露，羅智強在發起徒步400公里行動前，已私下致電高雄藍營議員爭取支持，且羅更宣布不再競選連任，看來爭取參戰2022年高雄市長機會確實越來越濃厚。

羅智強將於8日啟程400公里徒步謝票之旅，該報導分析認為，羅預計2月15日抵達高雄，這一路羅能吸引多少媒體關注，在高雄會不會有什麼重大的宣布，都令人拭目以待。