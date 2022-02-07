受強輻射冷卻作用影響，今天開工日清晨最低溫在苗栗通霄8.5度，中央氣象局表示，今天白天回暖後，午後鋒面接近開始降雨，且雨勢越晚越大，今晚到周二晨鋒面通過，氣溫驟降，也是雨最大的時候，全台都有明顯降雨。氣象專家吳德榮表示，周日（13日）另一鋒面抵達，天氣再轉變。

氣象局指出，今天白天各地回暖，高溫約25、26度，鋒面下午接近台灣，降雨範圍擴大，這波降雨對流性較強，越晚雨越大，今晚到周二晨鋒面影響最明顯，中部以北及東半部有短暫陣雨，南部也有局部短暫陣雨。周二清晨鋒面通過，東北季風影響到周四（17日），但這波冷空氣沒很強，低溫約14、15度，北台灣整天涼冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄也指出，今晚至明晨（8日）鋒面快速通過，天氣驟變，全台各地明顯降雨、氣溫遽降，明天（8日）白天天氣又迅速好轉。周三、四（9、10日）有短波掠過北部海面，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨機率，新竹以南晴時多雲；北台灣涼，約15至18度，中南部舒適，各地早晚仍偏冷。

吳德榮表示，周五至周日（11至13日）氣溫逐日漸升、天氣明顯回暖；西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部零星飄雨。最新模式模擬顯示，周日另一波鋒面抵達，天氣再轉變。