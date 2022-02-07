行政院為穩定民生物價、減輕餐飲業者營運負擔，宣布今（7）日起至4月底免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉、牛肉進口關稅及水泥貨物稅減半，並調降汽柴油貨物稅，以及天然氣民生用戶與桶裝瓦斯價格凍漲，以避免物價波動影響國內民生經濟。

行政院發言人羅秉成表示，極端氣候造成農作物減產、疫情造成物流不順，導致1月以來黃豆、小麥、玉米等關鍵進口原物料價格大幅上揚，加上近期石油供給吃緊，俄烏情勢緊張，國際原油持續上漲。

對此，行政院長蘇貞昌6日召開「物價及金融穩定議題討論會議」，聽取國發會、經濟部、農委會、財政部、金管會、央行等部會報告。為穩定民生物價、減輕民生餐飲業者營運負擔，蘇貞昌拍板敲定因應措施，自今（7）日起施行至4月30日止。

首先，去年12月1日核定的水泥貨物稅及牛肉關稅減半、小麥關稅免徵措施，將延長實施至4月底。同時，進一步宣布免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，汽柴油貨物稅調降，以及天然氣民生用戶與桶裝瓦斯價格凍漲。

羅秉成表示，國內畜產業依賴玉米、黃豆等進口飼料，免徵相關營業稅有助降低飼料成本負擔，進而緩和肉類食材漲價壓力，並減輕食用油製造相關業者成本負擔。免徵進口小麥、奶油進口關稅減半，則可降低零售端及糕餅業者原物料成本、降低烘焙食品漲價壓力。

而近期石油供給吃緊、俄烏情勢緊張，油價每桶突破90美元。為減緩油價對國內企業及民生影響，汽柴油貨物稅繼去年12月每公升調降1元後，再加碼調降汽油貨物稅每公升1元/1公升、柴油貨物稅每公升0.5元，合計分別調降2元及1.5元。

此外，鑒於近期雞蛋供給波動，為協助蛋農增加雞蛋生產、降低因玉米黃豆進口價格上漲導致生產成本增加壓力，蘇貞昌請農委會研擬對蛋農的生產補助措施，包括對蛋農的成本差額補助、蛋中雞代養補助及淘汰寡產母雞的補助等措施。

羅秉成強調，面對此波進口大宗物資價格上揚，已針對玉米、黃豆、小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉及汽柴油等項目進行稅負減免，將可降低餐飲業、烘焙業、小吃攤商食材成本，並同步降低畜產業的飼養成本，緩解進口原物料價格上漲的壓力。

此外，天然氣民生用戶及桶裝瓦斯凍漲至4月底，以保障一般家戶不增加支出，亦有助廠商減輕營運成本負擔。羅秉成表示，政府全力推動各項穩定物價措施，請各部會和業者溝通，呼籲廠商共體時艱，響應政府政策，主動採取平穩物價作為。