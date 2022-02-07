受制於農曆新年長假產能有限，以及大量貨物需求也告一段落，亞洲2月至歐美海運價格，與先前兩個月相比已明顯下滑。不過，美國的海運承攬業者表示，春節前海運附加費飆升，現在運費雖都在下降，以過去經驗來判斷，3月價格對船公司來說通常是一年中最不好的，不過市場訂單需求強勁，回檔空間應會有限。

依標普全球普氏能源(S&P Global Platts)近期資料，農曆春節後，每40尺大櫃至美西的全部海運費用在1.2萬美元左右，至於美東差不多從1.3萬美元起跳。至於普氏另一個衡量北亞至美西的貨櫃報價，上周每40尺大櫃為9500美元持平，若再加上其它附加費用，大概也要再增2000至3000美元左右。還有，FAK（不分品目運費）價格尚有支撐。

之前，船東為確保艙位都有賣掉會用FAK方式，來吸引一些確定有艙位可出貨國外的中小出口商，因為使用FAK不需要整個貨櫃都裝滿，而且一個貨櫃可以載運不同品項物件。同時，FAK不會因為運送貨物不一樣，而加收其它費用。不過，部分特殊貨品則不能用FAK計算，例如，危險物品還有冷凍產品等特殊貨物。

海運承攬業者認為，2月農曆新春期間，中國大陸主要港口海運現貨價有減少趨勢，但3月全球接單強勁，海運費用應不會回檔太大。國際海運業者競爭激烈，但是礙於供不應求，市場上目前是用附加費方式來計價。因此，東南亞至北美路線的各項費用加總起來，差不多是FAK的兩倍左右。

據悉，東南亞至美東每40尺大櫃的全部海運費用加起來，每個在1.7萬至1.9萬美元之間，略低於一周前的2萬美元。對於到美西價格，則降至1.3萬至1.6萬美元，前一周為1.5萬到1.7萬美元。由於塞港問題依舊，東南亞若去美西的貨，則不會直接利用海運費較低的美西方式，而是寧可選擇較貴的美東，然後再經美國內陸運輸，例如大貨車或鐵路等送達目的地。

新加坡海運業者認為，目前適逢中國大陸春節長假，海運費用稍微下修，但這只是暫時性的，因為市場需求應會再次推高海運價格。此外，歐美港口還是一樣壅塞，短期還是無法解決。

至於亞洲去歐洲航路，目前海運費用也是稍微減少，每40尺大櫃也少約15%。但是，與美國一樣需求仍在，春節後應有機會再次上漲。