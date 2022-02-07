4月30日前調降貨品稅目表。(取自中國時報)

為避免農曆年後百業再掀漲價潮，行政院昨(6日)宣布，即日起至4月底止，免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半，天然氣民生用戶及桶裝瓦斯也凍漲。消息曝光後，引發網友關注，但有網友卻說「都漲了才開始想對策...搞笑嗎？」

民生消費與餐飲業在年前已有一波漲價，為穩定年後物價，行政院長蘇貞昌昨趕在年期最後一天，召開物價及金融穩定會議，宣布祭出多項措施，包括免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅；奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半；調降汽柴油貨物稅，加碼調降汽油貨物稅每公升1元，柴油貨物稅每公升0.5元等等。

關於政府穩定民生物價的措施，有不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過200則留言，有不少人說「不是漲完了嗎？你們還在玩喔」、「行政效率真好，市場上什麼都漲完了」、「玉米黃豆免稅但小吃店家仍然會調漲物價」、「已經漲完了」、「早半年前就該動作實施了」、「來不及了」、「無感」、「一直凍到年底選完」、「有用？」