藥師林士峰常常在臉書對時事發表獨特見解，但也因此引來支持特定陣營的網友謾罵。林士峰對此情形表示，若執政黨真的這麼好，就不需要透過輿論營造天下太平的虛幻盛世，認為「只要踏出腳步，總有改變成功的一天！」

林士峰昨（6）晚在臉書發文表示，近年有許多抹黑他的言論出現，甚至批評他是「藥界毒瘤」，但不論是網路或是現實中的朋友，因為有這麼多支持者陪著他，才讓他得以解決被言語霸凌的委屈及心理創傷。

林士峰說，民進黨的死忠支持者無法無視他，所以想透過抹低他的人格，進而影響他的影響力，所以每天都會有人到他的臉書胡說八道，想讓他花費時間一條一條解釋，「解決問題最快的方法不是面對問題，而是解決掉發現問題的人」。

林士峰認為，若執政黨真的做的那麼好，「又何必花那麼多的力氣在網路上、在電視上，透過輿論的優勢、偏頗的事實營造天下太平的虛幻盛世呢？」並指出有媒體前幾天刻意放大北市疫情，「不就是為了掩蓋北部市跟南部市疫情尚未獲得控制的輿論危機嗎？」

林士峰表示，追求勝利到極致的政黨，控制輿論的壓力是獲得政權的最快方法，但對老百姓生活來說卻不是最好的選擇。

林士峰說，改變、承認支持錯誤是痛苦的，因此現在要改變台灣的難度比30年前民進黨改變的難度還高，「但只要踏出腳步，總有改變成功的一天，我沒有放棄，也希望那麼多跟著我走的民眾，也別放棄成為讓我們一起改變台灣的力量！」