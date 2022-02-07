1名外送員日前到信義區某百貨公司取餐，停車時遭隔壁1輛特斯拉女車主嗆「你小心一點，我這台車很貴」，他最後回嗆「我勁戰六也很貴，碰到我的車，你就完蛋了」，對方瞬間臉垮掉；他將此事PO上網後，網友們卻歪樓說這是對方的「搭訕」話術，留言稱「阿姨只是想問你開不開她的車而已」。

該外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」中發文，他日前騎車到信義區某百貨公司取餐時，前方當時有1輛特斯拉，他開到對方旁邊準備停車時，特斯拉上1名女駕駛突然對他說「你小心一點，我這台車很貴」，原PO聽到當下瞬間傻眼，一怒之下於是不甘示弱、反嗆回去。

外送員遭隔壁1輛特斯拉女車主嗆「你小心一點，我這台車很貴」，他最後回嗆「我勁戰六也很貴，碰到我的車，你就完蛋了」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說，他當下回嗆對方「我勁戰六也很貴，碰到我的車，你就完蛋了」，而對方女駕駛聽到後臉也瞬間垮掉，不再多說什麼；其他網友則留言「車很貴，但是如果妳駕照是用雞腿換的也沒用」、「我會說『妳那台是跪出來讓別人買給妳的吧？膝蓋應該很黑』」、「可以想像說這樣話的阿姨的俗氣和嘴臉」、「不知道囂張個屁」。

不過也有網友笑說這是女駕駛的搭訕話語，留言說「我想阿姨只是想問你開不開她的車而已」、「唉唷，我看你完全是不懂喔」、「這你就不對了，阿姨搭仙，但你關鍵字『阿姨我不想努力了』沒說出來，難怪阿姨臉垮掉」、「那叫阿姨買一台給你就不用擔心了」、「你關閉了成為成功人士的捷徑」。