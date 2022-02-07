2020年桃園翁姓男子從住家廚房看到身著高中校服的情侶在公園涼亭內嘿咻，他偷拍後他的女兒上傳到臉書，台灣高等法院依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪將翁男判刑1年及2月，翁的女兒判刑3月，得易科罰金，2人都獲緩刑2年。可上訴。

翁男在2020年5月28日下午4點，在桃園市住處廚房內，發現身著高中校服之少年與少女在公園涼亭內性行為，他用偷拍後將影片傳送至LINE群組「我們家」，翁的女兒在群組下載影片，同年6月1日凌晨1點在臉書粉絲專頁以「學生在公園涼亭激情」為名上傳影片。

高中男女經師長轉知後報警處理，翁的女兒眼開闖下大禍，主動向派出所自首並接受裁判，檢方起訴後，桃園地院審酌翁男及翁的女兒犯後均坦承犯行，各判處得科罰金之刑，且2人經此刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，各宣告緩刑3年。

檢提上訴後，高院認為翁姓父女在二審用20萬元與少女母親達成和解，改諭知緩刑2年，同時要求在保護管束期間內不得再拍攝、散布少年性交、猥褻行為影片、照片及電子訊號。可上訴。