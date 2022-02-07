高雄路竹一棟透天厝7日凌晨3時許發生火警，圖為火警現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市路竹區太平路1棟透天厝於7日凌晨3時許發生火警，消防局獲報後立即出動20車42人前往搶救，救出4名民眾，無外傷，意識皆清楚，因有吸入濃煙，由救護車送往醫院觀察治療。

當時陳姓男子與家人住的透天厝起火，陳男與家人原本想下樓逃生，但因為火勢與濃煙無法靠近樓梯，所以改往逃至後方的浴室，他拆除浴室的窗戶後，與太太、兒女爬到隔壁鐵皮倉庫的屋頂等待救援。

消防局人員說，現場是2樓透天建築物，頂樓加蓋，消防局人員到達時發現有4名民眾於頂樓待救，消防人員立即架梯及布水線搶救，火勢於30分鐘內撲滅，救出4名民眾。至於火警原因，仍待鑑識人員調查。

消防人員於現場搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶們進行災後防火宣導。消防局呼籲民眾，適逢天冷時期，應特別注意用火及用電安全，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低民眾的生命財產損失。