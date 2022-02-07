台股虎年今(7)日開紅盤，開盤上漲76點，以17750.7點開出，台積電開盤上漲8元，漲逾1%，聯發科開在1130元，漲逾5%，帶動大盤指數開高走高，一度上攻至17832點，漲逾150點。

台股封關期間，美股震盪劇烈，證交所統計1月27日至2月4日間，美國道瓊工業指數上漲2.7%，那斯達克漲4.1%；亞洲方面，日經指數漲1.6%，韓國首爾股市上漲1.5%，港股恆生指數漲1.2%。

台股1月26日封關收在17674.40點，下跌26.72點，大盤指數牛年頻頻刷新紀錄，今年1月5日盤中創下18619.61點的歷史新高，累計牛年台股上漲1872點，漲幅11.8%，市值約增加6.6兆至54.8兆元，以開戶數1200萬8034戶來估算，平均每位股民獲利55萬元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，農曆年期間國際主要指數回穩，台股新春紅盤可望迎來補漲行情，景氣復甦確立，美國聯準會(Fed)精準控盤，資金行情雖然不再，波段看好投資價值行情，並看好5G、AI、IC設計、車用、伺服器等趨勢成長股，以及受惠晶圓代工趨勢成長的產業。