隨著全球的疫情再度升溫，雖確診者遍布各地，但近日因恰逢華人社會的農曆新年，因此不少人在新年期間仍會相聚吃團圓飯，一個不小心便可能染疫。馬來西亞電台主持人曾耀祖，日前便在臉書粉絲團上PO文透露，家族中有長輩隱瞞染疫的事實，還在新年期間與他們吃飯而讓害得妻小意外染疫，讓他忍不住發文怒斥。

根據外國媒體的綜合報導，曾耀祖5日於臉書粉絲團上PO出一段影片，透露他與網紅妻子蔡安廷（藝名Mia）共同育有3名子女，而自從疫情爆發以來就格外小心，能不出門就盡量不出門避免染疫。但沒想到，他們1月31日一同回到岳父家吃完年夜飯後，同桌吃飯的另外6位親戚接連在初二、初三時確診，嚇得他與妻子趕緊進行自我隔離並篩檢，結果顯示妻子Mia以及次子都呈現陽性反應。

曾耀祖在影片中表示，染疫的6名親戚都來自不同的領域，平常沒有太多交集，他與妻子近期也都沒有外出，當天吃飯前他們還剛做完檢測，結果都是陰性，唯一有交集的就是那頓年夜飯，因此他們不免懷疑染疫的源頭就是某位親戚。但該名親戚卻矢口否認自己早就染疫，甚至汙衊曾耀祖的岳父以及另一名親戚的小孩才是害他們染疫的源頭，讓所有人相當憤怒，曾耀祖甚至忍不住大罵該名親戚「自私的人滾遠一點」。

不過，曾耀祖也在影片中強調，拍攝影片公開消息不是要大家公審那名親戚，畢竟他們會染疫也是因為自身不夠嚴謹才造成，只是他還是要呼籲大眾不要像該名親戚一樣，明知道自己確診卻打死不認還堅持一起吃飯，害得更多人染疫。