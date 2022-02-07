國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強6日表示，為了感謝支持者對四大公投的力挺，自己8日將展開400公里徒步謝票。對於明日即將開走的旅程，羅智強今在臉書公布明天的預定行程，並吐露自己心境，許多網友也佩服羅的決心和行動力，紛紛為羅加油打氣。

對於400公里的徒步之旅，羅智強今（7日）在臉書發文預告，明天清晨6點將在台北賓館前，升旗出發。羅直言，這是一趟感謝之旅，感謝公投時大家的參與，不管投的是同意還是不同意，都是對這塊土地的政策選擇，這就是前綠委蔡同榮和前民進黨主席林義雄推動公投的初衷，讓人民決定。

羅智強並強調，這也是一趟傾聽之旅，疫情下的台灣，很多人民的心聲沒有被聽見，自己想要以足代耳，幫助被消音的弱勢者發聲；同時，這更是一趟希望之旅，民主的希望，就在於執政與在野的平衡，公投之後在野朋友士氣大挫，自己希望用兩隻腳，走出不一樣的在野路。對於這趟400公里的旅程，羅智強期盼，能找到新希望。

此外，對於想要同行的在野朋友，羅智強稱，在符合防疫規定的前提下，可與他分縣市、分段同行，其他的朋友不必到現場來，只要透過社群、透過網路給大家鼓勵，那就是最大的力量！羅智強此文一出，吸引近4000網友按讚，並留言佩服羅智強的勇氣和決心。