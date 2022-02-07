女星安以軒2017年甜嫁身價百億的德晉集團主席陳榮煉，婚後陸續生下一對子女，看似美滿的家庭卻驚傳巨變，上月29日陳榮煉因涉嫌非法經營賭博罪、洗黑錢罪遭拘捕，若全成立就會數罪併罰，恐面臨20年的牢獄之災。而安以軒結婚時的誓詞也被挖出，被部分網友酸一語成讖。

澳門司警局上月30日證實28日於澳門新口岸區酒店截查49歲陳姓嫌犯、34歲蔡姓嫌犯，兩人涉嫌非法經營賭博罪、洗黑錢罪，查問期間拒絕合作，不回答警方的問題，其中陳嫌據傳為安以軒的丈夫陳榮煉。

據悉，陳榮煉疑犯「執行黑社會組織的領導或指揮職務罪」，最高可處15年徒刑，再加上賭博、洗錢、拒絕配合調查等罪，數罪併罰至少要坐牢20年。陳榮煉被捕後，他所掌控的澳門勵駿擔憂受到波及，立即發聲明切割，無奈投資人不買帳，上月31日盤中一度崩跌30%。

安以軒經紀公司被問及此事，僅簡短表示：「藝人私事，不予回應」，但傳她每天以淚洗面，正在想辦法替丈夫解圍。這對夫妻2017年結婚的誓詞，最近也再度被翻出，當時安以軒對陳榮煉說：「這輩子贏了算你的，輸了那一定是我錯，我會永遠愛你。」被部分大陸網友嘲諷：「曾經安以軒的豪言壯語，現在一語成讖」、「2022年對您們不太友好，惹上牢獄之災了」、「哎很多有錢人的錢其實都不完全合法，都是靠割韭菜」等灌爆微博。