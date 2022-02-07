環球晶(6488)在1月31日公告收購德商世創（Siltronic）破局後，昨（6）日環球晶董事長徐秀蘭宣布了新一輪的擴產計畫，於2022年至2024年達到總資本支出1000億元、約當36億美元的資本支出，徐秀蘭表示，其中的20億美元將用於新廠建置，另外的16億美元則會以現有廠區的擴產為主，整體擴產計畫內容會包12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓、GaN on Si等產品。

在收購計畫失利後，環球晶並未停下擴產的腳步，以千億元資本支出破框而出。外資最新報告，雖然下修目標價，但評等仍維持「買進」或「加碼」等正向的態度。

美系外資維持「加碼」但目標價由1020元下修至920元。該外資指出，環球晶股價可能受到收購世創（Siltronic）破局而有短線的失望性賣壓，但是，由於矽晶圓的產業在2022-23年依然看好，且透過公司organic growth（有機增長，主要依靠自身業務增長而取得發展，而非透過收購其他公司），仍能達到在2021-2023的EPS年複合成長率約35%，因此評等維持「加碼」不變。

而另一家美系外資將目標價下修到924元，維持「買進」評等不變，該外資認為，短線併購破局負面消息可能衝擊股價，但是從基本面來看，環球晶依然將受惠於半導體供不應求的產業趨勢。

環球晶在交易截止日（2022年1月31日）前，無法取得德國政府的核准，其中，重要的原因是德國管理外國投資單位BMWK來不及完成審閱中國審批的文件。因此，造成環球晶公開收購世創一案破局。環球晶自行從市場所收購的13.67%世創股份得自由處置、無持有期間的限制，環球晶仍是世創的第二大股東；至於公開收購期間應賣的56.6%仍屬於原股東，2月8日即時轉為一般普通股，環球晶對其無任何履約的義務。徐秀蘭強調，依據協議，環球晶應支付世創五千萬歐元的交易終止費，因財務現況良好，對環球晶影響有限。