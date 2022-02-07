IC設計新兵報到，茂迪(6244)小金雞廣閎科(6693)將於明(8)日起競價拍賣，底價為92.8元，並於2月16日辦理公開申購，預計3月1日正式上櫃。

廣閎科預計將於3月1日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷共4572張，其中3658張採競價拍賣，競拍底價為92.8元，每標單最低1張，最高462張，競拍期間自明(8)日起至2月10日止；預計於2月14日上午10時開標，並於2月16日至18日辦理公開申購，21日進行公開抽籤。

廣閎科擁有三大核心產品線，包括功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、無刷直流馬達(BLDC)驅動控制模組，以及「數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC」，三大產品線在系統整合有高度關聯性，可整合銷售，也可以分開獨立銷售。

廣閎科2021年前三季財報合併營收達8.67億元、年增加38.93%，稅後淨利0.74億元、年增加320.69%，獲利更大幅超越2020全年的0.29億元，單季每股獲利為1.82元、年增加323.26%；累計2021全年營收12.12億元、年成長40.9％，改寫歷史新高紀錄。