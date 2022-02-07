派樂騰（Peloton Interactive）在1月宣布飛輪和跑步機減停產後，股價應聲跌破IPO發行價29美元並成為收購目標，雖然現在市場和業界目光焦點都集中在電商巨頭亞馬遜和運動品牌龍頭Nike有意收購的消息，但部分分析師表示，最終可能是蘋果有興趣將這家有「健身界蘋果＋網飛」之稱的派樂騰納入麾下。

券商Wedbush分析師出具報告指出，收購派樂騰對蘋果而言可能是一次「重大的策略性轉變」，這項收購案有助於促進蘋果在健康與健身界的發展。

Wedbush分析師Daniel Ives和John Katsingris在給投資人的報告中表示，蘋果很可能成為派樂騰潛在的收購者之一。派樂騰現在擁有近280萬個付費訂閱用戶以及非常強大且獨特的競爭優勢，以我們來看，蘋果收購派樂騰將是一次「攻守兼備」的投資。

該報告指出，在「退可守」方面，不管是亞馬遜或Nike收購了派樂騰，都將使這兩家公司「在全球消費者的客廳中取得重大的立足點」，伴隨著巨大的交叉銷售（cross-selling）服務潛力。對蘋果而言，一旦亞馬遜或Nike收購了派樂騰，將對其醫療保健事業與未來發展構成風險。

在「進可攻」方面，蘋果能以Apple Fitness和智慧錶Apple Watch來善用派樂騰的服務與飛輪，以大幅擴大旗下醫療保健事業，這是蘋果一直致力於發展的領域。

Wedbush在報告中表示，蘋果收購派樂騰的意願看似沒那麼明顯，因為在2014年以32億美元收購Beats之後，蘋果即盡量避免此類的重大收購案，但此事仍有其可能性。派樂騰的售價估將介於120億至150億美元之間，價格雖然不低，但還不致於讓蘋果出不了手，畢竟蘋果目前坐擁著超過2000億美元的可動用現金。

總結這些原因，Wedbush分析師表示：「我們相信派樂騰是一項獨特的資產，能非常融入蘋果成功的消費者生態系統，這讓我們相信蘋果可能成為這項資產真正的競標者。如果亞馬遜、Nike或可能是迪士尼積極競購派樂騰，那麼蘋果就可能會被迫加入這場競賽」。

此前外媒報導亞馬遜和Nike都有興趣收購派樂騰，受此激勵，上周五盤後派樂騰股價飆漲26.42%，報31.10美元，一舉收復發行價。