備戰年底地方選舉，農曆年後各黨相關佈局理論上應會陸續曝光。其中在台北市長選戰部分，國民黨立委熱門人選有立委蔣萬安，至於民進黨部分，港媒最新分析指出，在英系相挺之下，蔡英文又完全掌握直轄市長提名權，衛福部長陳時中仍是很有可能獲得蔡青睞參選台北市長。

根據《中評社》今(7日)報導，在春節年假結束之後，2022地方選舉布局將會搬上檯面，最先出牌的可能是民進黨連任縣市，接著是相對有把握的縣市提名或是需要初選的縣市，最後則是艱困選區的提名，像是台北市以及新北市等，年假過後黨內的競爭也會越加明顯。

該報導指出，雖英系一再私底下運作陳時中參選台北市長，但仍有評論認為陳時中在防疫後期受到質疑，參選台北市長反而有利目前藍營的熱門人選蔣萬安；但民進黨也有不少人認為，藍軍在台北市分裂，民進黨仍有勝算，加上英系相挺之下，蔡英文又完全掌握直轄市長提名權，陳時中仍是很有可能獲得蔡青睞參選台北市長。至於新北市部分，因為市長侯友宜民調高，要挑戰侯可能性很低，這局民進黨很可能採取練兵的盤算。

另外在桃園市部分，該篇報導提及，由於最近疫情相當嚴重，現任市長鄭文燦只要處理不好，就會影響2022選情，這區原本就是藍大於綠的選區，國民黨要重新拿下，機會不小。