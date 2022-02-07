大陸知名相聲演員郭德綱，與現任太太王惠結褵19年，兩人恩愛如昔讓外界稱羨不已，未料卻傳出出軌京劇女演員王夢婷，兩人還生下私生女，對此，女方發律師函反擊不實傳聞，郭德綱則手寫春聯幽默反擊。

微信公眾號「戲劇站」爆料京劇女演員王夢婷1月產下女兒，接著指出她不僅未婚生小孩，就連月嫂自孩子出生後，從未見過生父本人，隨後曬出她和郭德綱合照，似乎暗指兩人外遇生女，對此，王夢婷先是發布警告聲明，未料對方删除造謠文章後，竟公開她的警告聲明發文嘲諷，讓她氣到發出律師函，揚言透過法律追究責任，才讓對方發文道歉，希望能夠取得她的原諒。

王夢婷不滿被抹黑，氣到發律師函揚言透過法律追究責任。（京劇演員王夢婷微博）

對此，被影射出軌的郭德綱則在微博曬出1張春聯，寫著「大年初五，捏小人嘴」，更將「小人」2字刻意寫得小小的，高EQ幽默回應此事，網友則是一面倒力挺郭德綱，紛紛留言：「我相信王惠大姐的御夫能力加上德綱大哥的自律」、「郭德綱不是有老婆嗎？肯定假的吧」、「這新聞肯定是假的，肯定是黑子下的手」。

郭德綱在微博曬出春聯幽默回應。（郭德綱微博）

郭德綱高EQ回應不實傳聞不只一樁，多年前被爆涉黑遭警方逮捕，還在家中被搜出700萬人民幣，只見他當時在微博曬出捧著一大盤海鮮的照片，接著寫道：「來了幾個朋友，進門就問沒事吧？微信上都說你被捕了，還在家搜出了700萬現金。我笑了笑，閒談數語送走衆友。淡定回身關門後，我瘋狂的尋找（錢）起來」，幽默澄清不實消息。