遠東百貨竹北店1月開始試營運至今，地下、地上停車場的動線遭民眾抱怨連連，有YouTube影片將實際開車畫面公開，其中在地下停車場出口處，車身與左側梁柱、右側牆壁相當靠近，停車場內會車道也相當狹窄，均有可能發生擦撞，最驚悚的是停車場的牆壁上有許多「刮痕」；遠百回應將會研議如何進一步改善動線。

YouTube頻道「Homeless」用影片揭露竹北遠百停車場的車輛進出過程，只見在停車場出口處的左方有1個水泥梁柱，讓轎車在左彎時很有可能擦撞左車身，而右邊的水泥牆在尾端也很有可能擦到右車身；此外停車場內的雙向會車道，因車道本身狹窄，2車交會時很有可能擦撞。

遠東百貨竹北店1月開始試營運至今，地下、地上停車場的動線遭民眾抱怨連連，有YouTube影片將實際開車畫面公開。（翻攝自YouTube頻道「Homeless」影片）

影片最後將停車場的「滿是刮痕」牆壁曝光，引發熱議；據悉遠東百貨竹北店1月試營運至今，停車場的問題已經引發民眾佇多抱怨，在會車和進出時相當不便，「根本是在考驗駕駛技術」；據悉遠百竹北店表示將會研議如何進一步改善動線，目前會加派人力疏導交通。

網友看到影片後紛紛流留言，「拍得好完整，讓我們可以先瞭解動線和避免可能出問題的地方」、「看到這擦痕嚇死了」、「這擦痕是繳學費的痕跡」，不過也有不少人說看原PO開得蠻簡單的，還說全台灣有其他停車場也很難開，「比蘆洲家樂福簡單多了」、「看影片比馬偕簡單多了」。