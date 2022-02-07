曾之喬（喬喬）、辰亦儒在2020年1月閃電宣布結婚，小倆口婚後相當低調，而結婚剛滿2年的夫妻倆，昨（6日）則罕見PO出放閃照，曾之喬和辰亦儒抱著愛犬入鏡，特別的是，兩人都身穿藍色牛仔外套，上頭印有「陳（辰亦儒本姓陳）先生」、「陳太太」字樣，曾之喬還開心喊：「三隻小藍」，夫妻同框照閃到爆表。

曾之喬昨晚在網上曬出與辰亦儒同框照，小倆口雖然是背對鏡頭，不過兩人的夫妻裝相當有巧思，曾之喬和辰亦儒都穿同款藍色牛仔外套，連懷中的狗狗也穿藍色衣服，而兩人的外套背後還印有「剛結婚」、「陳先生」、「陳太太」的英文字樣，雖然低調但卻超閃。

上個月剛迎接結婚2周年的曾之喬也開心寫下：「可可愛愛的兩年」，文末還標記：「#三隻小藍 #新年快樂 #開工大吉 #過日子比過年重要」，由於曾之喬和辰亦儒已1年多沒PO合體照，也吸引粉絲開心直呼：「新年快樂 終於合體了」、「外套後面的字也太閃」、「發現男生看女生的眼神好深情」、「終於有合照了 要一直幸福下去」。

33歲曾之喬與大她8歲辰亦儒在2020年的小年夜閃電宣布結婚，曾之喬當時甜蜜宣布：「我們結婚了，我們認識好久了，陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。今天起我是曾小姐也是陳太太囉：）」，而曾之喬和辰亦儒婚後互信、尊重對方，不會互相檢查手機，小倆口生活平淡卻很美滿。