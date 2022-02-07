農曆春節9天假期結束，今天開工日4大超商祭出咖啡優惠，包括咖啡、拿鐵買1送1、第2杯半價、買30送30、第2杯10元等，提振上班憂鬱心情，《中時新聞網》整理各家超商咖啡開工優惠，趁開工搶便宜買好咖啡，囤起來上班慢慢喝。

7-ELEVEn即日起至2月22日，CITY系列飲品指定品項任選第2杯半價。(7-ELEVEn提供)

●7-ELEVEn

7-ELEVEn即日起至2月22日連續16天，推出CITY系列飲品指定品項任選享第2杯半價。包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品。

●全家

全家今天（7日）推出Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買1送1，限全家App購入，每人限購一組，以及今、明（8日）兩天Let’s Café中杯單品、特濃系列，私品茶仙女波波系列，永豐餘生技濃仙草飲，會員可享同品項第二杯10元。

●萊爾富

萊爾富開工日（7日）至13日連續7天，會員可享大冰、熱美式咖啡及大冰、熱拿鐵咖啡同品項買30杯送30杯。

●OK

OK開工日（7日）當天全台門市大杯莊園級美式拿鐵第二杯10元，需用悠遊卡結帳，以及大杯莊園級美式及莊園級拿鐵買6杯送6杯，需同品項。