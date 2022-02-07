卡蕬楚推文確診新冠肺炎，賴清德及特使團快篩均為陰性(取自卡蕬楚推特)

宏都拉斯總統卡蕬楚今天表示，經篩檢她確診感染新冠肺炎，目前症狀輕微。對此，外交部表示，我駐宏都拉斯大使溫曜禎第一時間已轉致蔡英文總統、賴清德副總統及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。包括賴清德在內的我特使團所有人員抗原快篩，結果均為陰性。

日前才進行就職典禮的卡蕬楚今天在推特表示，之前她的篩檢都是陰性，但最新一次篩檢她確診新冠病毒，目前症狀輕微，隔離期間將繼續主持政務

外交部發言人歐江安表示，外交部已注及宏都拉斯卡蕬楚總統確診的消息，我駐宏都拉斯大使溫曜禎在第一時間轉致蔡英文總統、賴清德副總統及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。

賴清德曾於宏國當地時間本（1）月26日晚間與卡蕬楚總統在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩。訪問期間及返台前所進行的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。

歐江安表示，目前特使團所有人員刻依防疫規定進行檢疫隔離，並已進行至少2次抗原快篩，結果均為陰性，副總統及團員身體健康良好。全團人員將於結束隔離前一日再次進行PCR採檢。外交部也持續密切注意全團人員健康狀況。