各大品牌也在開學季帶來全新筆電，像宏碁就再度推出了4款耐用型Chromebook教育筆電，主打高耐用性與環保特色，就算是幼齡學童也能安全操作，華碩則是帶來全新的OLED筆電，以更佳的效能及螢幕去帶來更沉漫式的體驗，Lenovo也推出Legion、ThinkPad E、IdeaPad Flex系列、以及可翻轉的YOGA系列的開學大禮包優惠，讓消費者能選擇更適合自己的筆電。

宏碁Acer Chromebook Spin 311，採11.6吋顯示器採防刮耐用的抗菌玻璃。（宏碁提供）

宏碁今年推出了4款全新Acer Chromebook系列，主打符合MIL-STD-810H軍規等級、機械式固定鍵盤、OceanGlass環保觸控板，以及採用消費後回收塑膠（PCR）所製成的機身，筆電能承受最高從122cm處墜落和重達60kg的撞擊力，更能完全展開至180度就算濺水到鍵盤上，仍能以獨特的排水設計去保護內部元件，對於較年幼的學生來說，使用時不怕手滑，跌撞、潑到水也不心疼，當中像Acer Chromebook Spin 311，更採用了抗菌Antimicrobial Corning Gorilla Glass面板，輕巧又可翻轉，支援長達15小時的電池續航力，以方便幼稚園至高中的學生們能夠隨身攜帶至校園或家中使用。

華碩今年就主打OLED螢幕筆電，像ASUS Zenbook 14X OLED就採14吋、16：10的OLED螢幕，最高搭載Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡、16GB記憶體、1TB PCIe SSD儲存空間，還能以180°ErgoLift螢幕轉軸進行翻轉，更配備德國萊因與SGS護眼雙認證，以降低70%有害藍光；預算較低的，則可選擇ASUS Vivobook 13 Slate OLED，搭載13.3吋OLED Dolby Vision極窄邊框觸控螢幕、4個揚聲器與Dolby Atmos杜比全景聲環繞音效，還有外接磁吸式全尺寸鍵盤、170度螢幕轉軸可拆式支架及ASUS Pen 2.0觸控筆，不管學習、工作、娛樂都能成最佳利器；2月底前購機官網登錄送「Zenbook x 興波咖啡 聯名手沖咖啡組」或「Vivobook幻彩提袋組」。

宏碁Acer Chromebook Spin 311，能作360度的旋轉，可靈活變換成4種使用模式。（宏碁提供）

Lenovo官網旗艦店就於27日前推出四大禮包，讓消費者能以優惠價格購買熱銷筆電及人氣配件，筆電加擴充基座加滑鼠3萬元有找即可入手，而且四大人氣筆電，包括Legion、ThinkPad E、IdeaPad Flex系列、及YOGA系列均享開學大禮包，除了筆電以外，更含無線滑鼠、ThinkPad USB-C Dock Gen 2或無線電競耳麥等配件在內，針對學生、學生家長、教職員更推出凡於Lenovo教育商店成功結帳2日到貨筆電現貨者，將抽出6名幸運得獎者，分別送出1台ThinkVision M14 行動螢幕，2副ThinkPad X1 主動降噪耳機，3個ThinkPad X1 簡報器滑鼠。

宏碁Acer Chromebook 512，擁有12吋顯示器，採3:2長寬比，內建2個麥克風及1個具備強化視訊品質時序雜訊抑制技術的網路攝影機。（宏碁提供）

華碩ASUS Zenbook 14X OLED，共有綠松灰、星河紫 2色，定價4萬6900起，2月底前購機官網登錄送「Zenbook x 興波咖啡 聯名手沖咖啡組」。（華碩提供）

華碩ASUS Vivobook 13 Slate OLED，購機即贈Microsoft 365一年訂閱，定價2萬3900，優惠價1萬9990元，2月底前購機官網登錄送「Vivobook幻彩提袋組」。（華碩提供）

Lenovo推出Legion開學大禮包，內含Legion 5、Lenovo G27c-10 27吋Curved Gaming顯示器、Lenovo Legion H600 無線電競耳麥，定價5萬690元，特價3萬9888元。（Lenovo提供）