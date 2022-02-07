開學季又來臨，因著疫情的影響，今年遠距離辦工及學習的需求仍然強烈，不少消費者也開始添購或更換電子產品，讓個人工作及學習的效率提升，各電商平台也看準消費者需求，紛紛推出開學季優惠，當中以筆電最受歡迎，主要以輕薄、強大續航力、效能為主要購買因素，可見「遠距離」仍是2022年的生活重心之一。

蝦皮購物的Acer宏碁 Predator PH315-54-72VQ 黑 PH315 54 72VQ i7電競機，原價6萬900元，優惠價5萬3900元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就觀察到，往年在2月開學前夕，筆電的關鍵字搜尋均會大幅成長，去年2月筆電需求量更較1月成長超過30%，而且均偏好選擇文書類型的多功能筆電，同時因要應付外出使用的因素，輕薄、特殊顏色外觀等也成為了消費者考量的重點，另外特別在年後，消費者拿到壓歲錢或年終後預算增加，也帶動偏高價的電競筆電成為熱門選擇；蝦皮購物於10日前推出「新春開電周」優惠，精選各式實用、高CP值筆電下殺，再加碼送開工紅包，連續4天每日0點開搶限量折價券，最高折抵高達8888元，還有商城92折、95折神券。

PChome 24h購物上同樣以筆電需求最為高漲，輕薄機款就最受大學生及小資上班族青睞，特別是2萬至2萬8000元間好入手的商品最為熱銷，而定價較高約3萬5000元到4萬5000元的電競商務筆電，因主打續航力強、高效能兩大特色，深受商務人士和電玩愛好者喜愛，還有因應宅習慣及數位化的生活變化，促使主打多工需求的2in1及觸控筆電銷量大幅成長；PChome 24h購物於明（8日）至28日期間，祭出3大開工開學筆電優惠，包括下單登記即有機會獲得百萬P幣好禮、大容量雲端儲存空間和高效能防毒軟體。

蝦皮購物的ASUS華碩 Laptop X515 X515EP i5/8G 15吋筆電，原價3萬900元，優惠價2萬3900元。（蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物上的輕薄、中階規格的高CP值筆電，業績就看漲至少20%，消費者特別看重有足夠效能支援大量計算工作、大螢幕且輕薄便攜，能長時間續航使用等功能，另外像便於攜帶、結合平板及筆電功能的2in1平板電腦，就能一次滿足工作及娛樂需求更大受歡迎，而近期擁有intel EVO認證的筆電，具有一秒喚醒、極速充電等便利功能、還支援Thunderbolt 4高傳輸頻寬，更是成為消費者新寵；Yahoo奇摩購物14日前推出「3C開學祭」，祭出最高21%回饋、買筆電桌機再加碼送8%超贈點，28日前再推買華碩指定機種即抽OSIM沙發小天后、PS5及ROG STRIX XG43UQ電競螢幕等大獎，登錄再抽多樣好禮，另買宏碁筆電、桌機或螢幕等指定商品，加碼抽OSIM電競天王椅S漫威限定款。

momo購物網就分享到， 現今消費者越來越會著重個人需求而選擇筆電，像理科及創作系學生偏好效能需求較高、15吋以上，並搭配i7處理器等較高階約3萬元的機型，而文組學生則因看重文書需求，以機身輕薄好攜帶、i5處理器並搭配至少8G記憶體容量、約2萬元的機種為主；momo購物也在10日起陸續攜手各大廠牌推出「筆電全品牌聯合開學季」，不限金額下單登記送5%momo幣，而20日就有「Acer品牌周」全館下殺87折起，消費滿2萬3000元登記送百元momo幣；28日前則有「Surface品牌開學季」指定商品下殺67折起，消費登記再送限量momo幣；14日到20日「MSI品牌周」滿額即送限量獨家贈品；16日還有「ASUS超級品牌日」，全館筆電8990元起，消費最高回饋20%momo幣，；滿額再抽momo萬元紅利金。

在樂天市場光去年的個人電腦市場整體銷量年增近3倍之多，當中筆記型電腦因方便攜帶，加上自備攝像鏡頭，銷售數占整體訂單量30%，而今年因疫情仍未趨緩，因此預計筆電選購重點將延續去年的四大要點，包括輕薄便攜約1.5kg、螢幕尺寸14至15吋、電池高續航力達10小時以上、配置視訊鏡頭為主；樂天市場精選出開工開學必備的高效能筆電TOP 5，再搭配站上刷卡活動，持樂天信用卡累積消費滿5000元，即可再賺點數10%回饋，於指定店家購物滿額再賺200點，等同最高共可獲得3200點回饋。

PChome 24h購物的Microsoft微軟 Surface Pro 7 VDV-00011白金筆電，原價3萬2888元，特價2萬5888元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的HP 15s-du3005TX 星沙金筆電，原價2萬6900元，特價2萬900元。（PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心的Acer宏碁 Aspire 3 A315-57G-54CL15吋筆電，原價2萬3900元，特價2萬900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的MSI微星 Katana GF76 17.3吋電競筆電，原價3萬2900元，特價3萬1500元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

momo購物網的Microsoft微軟 Surface Laptop Go 12.4吋輕薄觸控筆電，ANWM限量聯名款，原價2萬2888元，28日前特價1萬8888元。（momo購物網提供）

momo購物網獨家開賣MSI 微星Creator M16 A11UC-667TW 15吋QHD電競筆電，下單再送繪圖板，原價4萬9990元，14日到28日特價3萬9990元。（momo購物網提供）

樂天市場上SANJING三井3C的Acer宏碁 Swift 5 SF514-55T-56MP 14吋超輕薄觸控筆電，原價3萬5900元，特價3萬900元，點數回饋價2萬7900元。（樂天市場提供）