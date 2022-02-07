2018年開始美中貿易戰開打，雙方大打科技戰、經濟戰，美國為了限制大陸的晶片業發展，祭出實體清單（貿易黑名單）制裁，當地企業除非取得許可證，否則不得提供任何技術與產品給大陸企業，此舉對大陸晶片業產造成巨大影響。近日有外媒披露，大陸為了解決此困境，有意建立一個跨國的晶片研發平台，引進各國半導體企業進行合作，進而擺脫美國的威脅，該平台鎖定企業包括英特爾、超微（AMD）及艾司摩爾（ASML）等。

日經亞洲評論引述消息人士報導，大陸計畫籌組一個專門組織，促進國內企業與海外半導體巨頭之間的合作，藉此培養軟體、材料和設備等開發中心，該組織由商務部主導，與工業和信息化部合作，預計在今年上半年啟動。

報導指出，為了擺脫美國對大陸晶片業的威脅，並扭轉先進製程的落後局面，該組織鼓勵中外企業與研究機構彼此合作，不排除與大陸政府合作，替有意在大陸設廠或研發基地的海外企業提供資金補助，同意也為有意收購海外企業的陸廠提供協助。

目前該組織鎖定的海外企業包括英特爾、超微、德國英飛凌及荷蘭的艾司摩爾。對此，不具名的海外企業主管表示，「對於許多半導體公司來說，大陸銷售額成長最大的市場之一，因此他們不能忽視大陸政府的意願。」

另一位不具名的海外企業主管則認為，「我們的目標是在不觸犯美國或其他國家的法規下，擴大我們在大陸的業務，但可能會出現企業被夾在中間的狀況，這是相當值得注意的事情。」

研究機構IC Insights數據顯示，2020年大陸半導體自給率僅16%，大陸自己調查的數據約落在30%左右。報導點出，大陸的半導體需求約占全球的四分之一左右，且大陸市場占英特爾約26%的銷售額，超微在大陸也擁有不少客戶。