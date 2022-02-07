儘管全球半導體短缺困境依舊，豪華汽車製造商保時捷(Porsche)銷售主管對產業媒體Automobilwoche表示，預計今年銷量將再創歷史新高。

銷售主管Detlev von Platen表示，看到目前的訂單情況，讓公司對2022年的銷售很有信心，今年的銷售成長將達到類似於2021年的高水準表現。

保時捷去年銷售量成長11%，來到30萬1915輛，如果2022年成長維持相同的水準，則銷量可望達到33.5萬輛。保時捷去年銷量最好的車款為Macan休旅車，達8萬8362輛，其次為Cayenne的8萬3071輛。

Von Platen指出，保時捷希望今年再增雇400人；目前該公司雇用約4萬名員工。他也指出，對保時捷的汽車需求很高，導致交車時間的延長，客戶等待的時間可能會有好幾個月，有時甚至長達1年。

半導體短缺問題主要是由於新冠疫情而來的供應鏈干擾，以及消費性電子公司半導體需求攀升所造成，全球的汽車製造商都受到衝擊。