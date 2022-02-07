今天在T1聯盟傳出令人震驚的消息，日前台中葳格太陽簽下的超大咖洋勞森(Ty Lawson)又鬧事了，據西班牙媒體《馬卡報》在6日透露，勞森先是在機場拒戴口罩，與工作人員發生爭執，另外還在一家餐廳與客人發生口角，丟玻璃杯砸傷了對方，遭到警方逮捕，一連串行為令人髮指。

Former NBA player Ty Lawson arrested in Spain after two altercations https://t.co/Tu9gDdbbOp #Sports — Adam Learn and Fun Channel (@ToyerToys) February 6, 2022

前NBA球員勞森在西班牙馬德里機場拒戴口罩，遭現場工作人員提醒後心生不滿，並威脅要出拳攻擊對方，導致他在登機口前無法順利搭機，被安排乘坐另一架航班，而事情還未結束，《馬卡報》跟進報導他還在一家餐廳朝客人丟玻璃杯，進而讓對方受傷。

最後他因為繼續在街上與人發生爭吵，遭到警方逮捕，同時也被認出前NBA球員的身份，可說是讓他顏面盡失。勞森在1月底確定與台中葳格太陽簽約，原本預計在2月中抵台，完成相關手續就可以於3月出賽，沒想到卻在如此關鍵時刻鬧出風波，可能因此讓計畫生變。

勞森今年34歲，在NBA效力9個賽季，先後待過金塊、火箭、溜馬等隊，之後轉往大陸CBA山東、福建，雖然成績不錯，但卻因發表侮辱大陸女性言論，導致被當地籃球協會終生禁賽，2015年還犯出酒駕惡行遭逮捕四次，可說是前科累累。