超級天后張惠妹這些年放慢了在演藝圈的腳步，叫好叫座的演唱會她仍繼續開，但收工後，她常從螢光幕前、社群上消失一段時間，據悉多是回到台東陪伴家人，今年她在台東部落過年，開心慢活，初六她心血來潮開直播，張媽媽難得露面，抗癌成功的她，看上去氣色不錯，讓人不禁為天后感到開心。

張惠妹雖然會透過社群跟眾人分享生活與心情，但其實她不時會消失個1、2個月沒出現，她曾解釋過原因，多數時候她是回到家鄉台東，一回家，「就會整個很像閉關，所有人都找不到我，我沒有消失，只是一沒有工作我就回台東」。

事實上，2018年張媽媽罹患大腸癌，張惠妹火速決定放下工作，她神隱了近1年時間照顧母親，陪伴她對抗病魔，值得開心的是，張媽媽的癌症治療有成，如今還能跟一大家子相聚，在台東部落過新年，除夕時張家人一同生了營火邊唱民謠，還去頂樓看部落煙火，初五一起動動身體，搬石頭整地，無論做什麼事情，家人都在一起並身體健康，就讓張惠妹感到幸福。

初六時，張惠妹心血來潮開了直播，鏡頭帶到已85歲的張媽媽，穿著羽絨外套的她看上去精神、氣色都還不錯，讓人鬆了口氣，而影片中，張媽媽還唱起了原住民曲調，阿妹始終掌鏡沒現身，但她的大姊、阿姨們都大方入鏡，跟著一起唱歌，氣氛愉悅溫馨，她則在IG透露實在太開心了，「阿姨們唱著唱著哭了」。