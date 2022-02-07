桃園市長鄭文燦7日防疫會議後指出，日翊物流群聚案次風險區域員工920人，居住在桃園790位採檢都陰性，外縣市員工會在今天追蹤完成，另也會針對14天居隔的職場接觸者和確診個案家人共267人二採，希望日翊案可以在多次採檢、匡列下收斂，另因應開工日，市府3820人完成快篩都是陰性。

鄭文燦說，桃園目前居家隔離1709人，在2集中檢疫所降到167位，居隔後送人數已有下降。昨天針對日翊物流群聚案，次風險區域員工全採檢，其中居住在桃園790位採檢都陰性，外縣市員工也會在今天追蹤完成，今天也會針對14天居隔的職場接觸者和確診個案家人共267人二採，希望日翊物流群聚感染事件，能在多次採檢、多次匡列下收斂。

鄭文燦也提到，桃園社區採檢站昨共有8個臨時採檢站、2個固定站，採檢3235位都是陰性，桃園從1月3日開始到2月6日共採檢9萬3228人，目的是為了減少隱形傳播鏈跟黑數，春節連假2月2日至6日4天共採檢8047位，感謝醫院春節協助採檢都是陰性，代表社區風險相對降低，其中內壢自強活動中心因持續久，採檢11060位最多，採檢效率高，希望主要熱區擴大採檢能讓社區安全。

鄭文燦也說，市府也會在11日開學前完成學校和幼兒園消毒跟教職員第三劑接種計畫，教職員專案接種將於明天早上8點開始在8校接種，尚未預約接種的1.6萬人名教職員工都要安排接種，預估完成後第三劑覆蓋率會達9成以上，確保能正常教學，他強調「1人確診全校停課14天」的高標準不會改變，雖然過年前很多學校因此停課，但也確保學校安全，沒有造成校園群聚感染。

因應市府有外包資訊人員確診，全市府3895人都已完成第一次採檢都是陰性，今天上班前目前已有3820人完成快篩都是陰性，鄭文燦也請各單位督導今天都要完成，另第一線服務人員如民政人員跟警消等也要刪減，桃捷和清潔工、保全人員、廠商服務人員共1564人，也全都完成篩檢都是陰性，未來疫情要能控制，除了打好打滿第三劑提升保護力避免重症外，定期篩檢是必要的，目前部分企業為了營運安全，也建立定期篩檢制度，希望第一線高風險人員將來都要定期篩檢。