福島食品開不開放？ 游錫堃：若符合國際標準應該支持

立法院第10屆第5會期立委今日報到，立法院長游錫堃今日被問到日本福島食品開放一事時表示，立院不分朝野政黨，都該監督行政院，但若符合標準，應該要支持。

游錫堃日前表示，國會議長必須保持行政中立，因此自己並未參與民進黨立院黨團運作，行政團隊是否曾向民進黨立院黨團說明福島食品議題，自己並不清楚。

游今日再度回應，今天是過完年後的第一個上班日，在過年前立院一直都在忙臨時會，自己並沒有碰到與福島食品進口有關的決策人士，現在聽到的消息，都是從媒體報導中得知。

游錫堃指出，福島食品進口與否的議題，應該著重在國際標準、科學證據，民意也要納入考量，但這件事的決策權是在行政院。立法院不管是哪個政黨，都要監督行政院，但若符合標準，立院應該要支持。

過年前的立院臨時會，朝野一度為了福島食品開放議題爭議而中斷議事，游錫堃說，國際標準並非台灣所制定，科學證據也不會有所不同，都很客觀標準。

游錫堃指出，從民意上來看，朝野政黨都有各自不同的支持者，各黨當然會考量到支持者的意見，這部分就是大家來溝通說明，盡量讓大家都了解，立院是最高民意殿堂，所作所為都要依民意為依歸。